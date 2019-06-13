ما حكم الختان عند الإناث والذكور؟.. “الخثلان” يجيب

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أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم الختان بالنسبة للذكور والإناث، لافتاً إلى أن ختان الإناث من الأمور المُباحة لكن الأحاديث النبوية الواردة فيه ضعيفة.

وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” الذي يعرض على قناة “الرسالة”..، إن ختان الذكور سُنة ويجب عند البلوغ لأن عدم القيام بالختان ينتج عنه بقاء نجاسة في الطرف الذكري ولا تصح الصلاة مع وجودها.

وأضاف أن بعض أهل العلم استحب ختان الإناث لكن الأحاديث النبوية كلها في هذا الأمر ضعيفة ومن ثم يبقى الأمر فيها على الإباحة.



