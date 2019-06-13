سياسي / المعلمي يستقبل المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



نيويورك 10 شوال 1440هـ 13 يونيو 2019م واس

استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وقدم المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (اليونيسف) جريت جابيلير، في بداية الاستقبال، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي للمنظمة، والذي يساهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشروعات الانمائية التي يستفيد منها ملايين الأطفال في مختلف الدول التي تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها، بما يعكس إيمان المملكة واهتمامها بإحدى أهم منظمات الأمم المتحدة.

مما يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتقديم الدعم لإصلاح التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، كنزع سلاح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، اضافة لرصد الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، وحمايتهم من الإيذاء، والاستغلال والعنف بما في ذلك الاتجار والعنف الجنسي والجنساني.

وتنفذ (اليونيسيف) العديد من المشروعات التعليمية التي تعمل على ضمان أن يتمتع جميع الأطفال بفرص متساوية في الحصول على التعليم النوعي، إضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الصحية للأمهات والأطفال وخاصة الرضع وحديثي الولادة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية التي تساعدهم في البقاء على قيد الحياة، كما تسهم المنظمة في توفير التغذية الجيدة والمثلى لجميع الأطفال التي من شأنها تعزيز نموهم وتنميتهم، وغيرها من البرامج الانسانية والتنومية.

حضر الاستقبال أخصائية الشراكات العامة في منظمة (اليونيسيف) شيماء دانيشجو، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الاعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.

// انتهى //

07:17ت م

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نيويورك 10 شوال 1440هـ 13 يونيو 2019م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (اليونيسف) جريت جابيلير.وقدم المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (اليونيسف) جريت جابيلير، في بداية الاستقبال، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي للمنظمة، والذي يساهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشروعات الانمائية التي يستفيد منها ملايين الأطفال في مختلف الدول التي تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها، بما يعكس إيمان المملكة واهتمامها بإحدى أهم منظمات الأمم المتحدة.مما يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتقديم الدعم لإصلاح التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، كنزع سلاح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، اضافة لرصد الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، وحمايتهم من الإيذاء، والاستغلال والعنف بما في ذلك الاتجار والعنف الجنسي والجنساني.وتنفذ (اليونيسيف) العديد من المشروعات التعليمية التي تعمل على ضمان أن يتمتع جميع الأطفال بفرص متساوية في الحصول على التعليم النوعي، إضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الصحية للأمهات والأطفال وخاصة الرضع وحديثي الولادة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية التي تساعدهم في البقاء على قيد الحياة، كما تسهم المنظمة في توفير التغذية الجيدة والمثلى لجميع الأطفال التي من شأنها تعزيز نموهم وتنميتهم، وغيرها من البرامج الانسانية والتنومية.حضر الاستقبال أخصائية الشراكات العامة في منظمة (اليونيسيف) شيماء دانيشجو، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الاعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.// انتهى //07:17ت م0011

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