السعودية اليوم / عروض الدراجات النارية تبهر زوار مهرجان محافظة بلجرشي



الباحة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أبهرت عروض الدراجات النارية المقامة ضمن فعاليات مهرجان بمحافظة بلجرشي أمس, زوار المهرجان بانواعها المختلفة وعروضها الحية و الشيقة واستعراض مهارة القيادة الحرة .

وأتاح فريق الدراجات النارية لزوار المهرجان التقاط الصور مع قائدي الدراجات والتعرف على انواعها, حيث يأتي ذلك سعياً من ادارة المهرجان لتقديم فعاليات جديدة ومتنوعة لجذب الزوار والتعريف بهذه الهواية.

وحرص قائدو الدراجات النارية على تثقيف الزوار بضرورة اتباع إرشادات السلامة المرورية وإرتداء الزي الخاص بقائد الدراجة, ومنها خوذة الرأس التي تحمي من اصابات الرأس الخطرة والقفازات والنظارات الواقية, فيما حظيت الفعاليات باقبالاً كبيراً من الزوار خاصة من فئة الشباب والأطفال.

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06:09ت م

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