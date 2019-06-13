السعودية اليوم / محافظ قلوة يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة



الباحة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

رأس محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي أمس, اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة, بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بقلوة الرائد يزيد بن عباس الهيمطي, وأعضاء اللجنة من مديري الجهات الحكومية .

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة, ومنها التأكيد على توفير اشتراطات السلامة في جميع المباني الحكومية والخاصة والتعليمية, وكذلك استعرض احصائية مكتب المياه عن وضع الآبار في المحافظة من حيث العدد والحالة وطريقة عمل لجنة الآبار, وحصر المشاريع الحكومية ومدى توفر اشتراطات السلامة بها وتحديث خطة مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء وعمل خطط الطوارىء والإخلاء.

وفي ختام الاجتماع استعرض جاهزية وإستعداد الجهات المساندة لأعمال الدفاع المدني في مواسم الأمطار, وتحديد المهام المناطة بكل جهة للقيام بها خاصة مع بدء موسم الأمطار وما تشهده المحافظة والمنطقة بوجه عام من تقلبات جوية وتحديد الطرق البديلة بين المحافظة ومراكزها وقراها ومراكز الإيواء التي قد تستخدم في حالة الطوارئ - لا قدر الله -.

//انتهى//

06:03ت م

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