الان تتابع تكليف الثقفي عميداً لكلية السياحة والفندقة بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قرارا بتكليف الأستاذ خليل عايض الثقفي عميدا لكلية السياحة والفندقة بالطائف . وقد عبر الثقفي عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على هذه الثقة بتكليفه عميدا للكلية. يذكر أن الثقفي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة والتخطيط وكان آخر منصب قيادي تقلده عميدا للكلية التقنية بمحافظة ميسان .

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