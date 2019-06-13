وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله عن عمر يناهز الثلاثين عاما

أعلن الديوان الملكي السعودي، منذ قليل، في بيان رسمي عاجل، عن وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، عن عمر يناهز الثلاثين عاماً في مقتبل عمره، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما أعلن الديوان الملكي السعودي، عن إقامة الصلاة على جثمان الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، اليوم الخميس الموافق 10 شوال في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

من هو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله

الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، هو نجل الأمير متعب بن عبدالله، قائد الحرس الوطني السعودي السابق، والذي تمت إقالته في عام 2017، وذلك بعدما تم القبض عليه بتهم فساد، وكان من ضمن العديد من الأمراء في المملكة العربية السعودية، وتم احتجازه في فندق الريتز كارلتون في الرياض.

وقد تصدر خبر وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله، عمليات البحث في المملكة العربية السعودية وعلى التريند السعودي في موقع تويتر العالمي.