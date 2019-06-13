رابط التسجيل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام للعام الجامعي القادم 1440/ 1441هـ

كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، عن مواعيد طلب الالتحاق في الجامعة وذلك لكافة الطلاب والطالبات الراغبين في الانتظام والإنضمام للجامعة في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440/ 1441هـ، حيث أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن عمادة القبول دشنت بشكل رسمي بوابة القبول الإلكترونية، والتي سوف تساعد الطلبة من معرفة آلية التقديم وشروط القبول.

كما إن الآلية الجديدة سوف تساعد الطلبة في معرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع للسنة التحضيرية، وذلك من أجل الحصول على كافة المعلومات التي يبحث عنها الطالب قبل التقديم في الجامعة، كما يمكن معرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم ومواعيد إعلان النتائج عبر موقع الجامعة (WWW.IAU.EDU.SA).

مواعيد القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

كما كشف الدكتور آل مريح، أنه سوف يتم استقبال طلبات الالتحاق في الجامعة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019 م، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية التابعة للجامعة، وسوف يكون التقديم متاح للطلاب والطالبات في نفس الوقت.