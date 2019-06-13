السعودية اليوم / زيادة السعة السريرية لطوارئ مستشفى طريف العام



طريف 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أعلنت صحة الحدود الشمالية عن رفع السعة السرية لطوارئ مستشفى طريف العام إلى 23 سريرًا بعدما كانت 16 سريرًا ، وبدء استقبال المرضى والمراجعين .

ويضم قسم الملاحظة 9 أسرة للرجال و 8 أسرة للنساء و 4 أسرة في غرفة الإنقاذ ، وسرير في غرفة العمليات الحرجة وسرير في غرفة الجبس وذلك حرصاً على تقليل أوقات الانتظار وتفادياً للزحام في الإسعاف والطوارئ ، فيما يضم قسم الإسعاف 4 عيادات للاستقبال للحالات وفرزها إضافة لوجود غرفة للعمليات الجراحية وعيادة خاصة بالجبس وغرفة للأشعة.

وتأتي هذه التوسعة وتطوير بيئة العمل تواصلاً لجهود الصحة لتقليل أوقات الانتظار وحرصاً على راحة المرضى أثناء فترة الانتظار .

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02:12ت م

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