السعودية اليوم/ الملحقية السعودية في استراليا تقيم حفل المعايدة



الرياض 9 شوال 1440 الموافق 12 يونيو 2019 واس

أقامت الملحقية

وقدم رئيس نادي الطلبة بمدينة سيدني الدكتور وائل الغامدي الشكر للملحقية وموظفيها على حُسن التعامل والخدمة المميزة وتذليل جميع الصعاب وسرعة تجاوبهم من أجل راحة الطلبة، كما وجه الشكر لرئيس نادي الطلبة السعوديين في مدينة برزبن طالب الدكتوراه سلطان الصالح على ما يقوم به من جميع أشكال التعاون وتبنيها لمبادرات ومشاريع مع إفساحها المجال للمشاركة في العمل والتنفيذ، الشيء الذي وفَّر لهم حاضنة متكاملة استطاع الطلاب من خلالها إبراز مهاراتهم وأفكارهم والمشاركة الفعلية والميدانية مع الملحقية في جميع الأعمال والأنشطة.

بدوره شكر الملحق الثقافي الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي رؤساء الأندية على مبادرتهم المباركة وما تعكسه من رقي وحضارة الفرد والمجتمع السعودي، مُشيداً بالدور المهم الذي تقوم به الأندية الطلابية كونها أهم حلقة وصل بين الملحقية والمبتعثين إضافةً إلى الجهود الثقافية للأندية بما يعكس حضارة وازدهار المملكة للمجتمعات الخارجية، مؤكدا أن جهود الملحقية تأتي امتداد لحرص ومتابعة القيادة الرشيدة متمثلةً في وزارة التعليم لنوعية وكفاءة الخدمة المُقدّمة للمواطن السعودي.

//انتهى//

23:54ت م

0203



الرياض 9 شوال 1440 الموافق 12 يونيو 2019 واسأقامت الملحقية السعودية في استراليا اليوم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور منسوبي الملحقية ورؤساء الأندية الطلابية والطلاب والطالبات .وقدم رئيس نادي الطلبة بمدينة سيدني الدكتور وائل الغامدي الشكر للملحقية وموظفيها على حُسن التعامل والخدمة المميزة وتذليل جميع الصعاب وسرعة تجاوبهم من أجل راحة الطلبة، كما وجه الشكر لرئيس نادي الطلبة السعوديين في مدينة برزبن طالب الدكتوراه سلطان الصالح على ما يقوم به من جميع أشكال التعاون وتبنيها لمبادرات ومشاريع مع إفساحها المجال للمشاركة في العمل والتنفيذ، الشيء الذي وفَّر لهم حاضنة متكاملة استطاع الطلاب من خلالها إبراز مهاراتهم وأفكارهم والمشاركة الفعلية والميدانية مع الملحقية في جميع الأعمال والأنشطة.بدوره شكر الملحق الثقافي الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي رؤساء الأندية على مبادرتهم المباركة وما تعكسه من رقي وحضارة الفرد والمجتمع السعودي، مُشيداً بالدور المهم الذي تقوم به الأندية الطلابية كونها أهم حلقة وصل بين الملحقية والمبتعثين إضافةً إلى الجهود الثقافية للأندية بما يعكس حضارة وازدهار المملكة للمجتمعات الخارجية، مؤكدا أن جهود الملحقية تأتي امتداد لحرص ومتابعة القيادة الرشيدة متمثلةً في وزارة التعليم لنوعية وكفاءة الخدمة المُقدّمة للمواطن السعودي.//انتهى//23:54ت م0203

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