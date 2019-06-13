فيديو.. عبدالرحمن بن مساعد يروي قصة طريفة عن مشهور وقع في فخ معجب

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إنه يكون في غاية الامتنان للشخص الذي يطلب منه أن يتصور معه، مبينًا أنه يعتبر ذلك الشخص تكرّم عليه بطلبه هذا وتنازله عن مكانته لأجل التصوير معه.

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وقال: إن هناك بعض المواقف غير الجيدة التي تحدث من البعض عند طلب التصوير معه، من بينها إجبار هؤلاء لأطفالهم على التصوير معه، في حين أن الطفل يكون رافضًا لذلك ويبكي.

وأضاف الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن من المواقف أن أحدهم أعطاه رضيعه للتصوير معه، مبينًا أنه لا يجيد التعامل مع الأطفال لدرجة أنه لم يكن يحمل بناته عندما كنّ رضيعات.

وروى ابن مساعد خلال رده على أسئلة وُجّهت له خلال بث مباشر على حسابه بموقع “تويتر” واحدًا من المواقف المحرجة التي حدثت لأحد المشاهير عندما كانا في واحدة من المرات معًا في باريس، مبينًا أن أحد الأشخاص جاء مع زوجته وطلب من المشهور أخذ صورة، فشعر المشهور حينها بالزهو ووافق على الفور، فما كان من الشخص إلّا أن سلّمه الكاميرا وابتعد ووقف إلى جوار زوجته ليلتقط لهما المشهور صورة معًا.