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محكمة مصرية تحكم بالمؤبد على 32 متهمًا في محاولة اغتيال السيسي

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2019-06-13

محكمة مصرية تحكم بالمؤبد على 32 متهمًا في محاولة اغتيال السيسي

متابعات الخليج 365 - متابعة

قضت محكمة مصرية،  الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ32 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السابق، الأمير محمد بن نايف، في القضية 148.

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ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت للمتهمين، رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.





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