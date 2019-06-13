رابط جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وفتح باب القبول الإلكتروني التسجيل iau.edu.sa متابعة...

الآن متابعة عامة حول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام التي تفتح باب القبول الإلكتروني للتسجيل اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019 الموافق 10 شوال 1440، ونتابع معكم الشروط والضوابط المختلفة للإلتحاق بالجامعة في السعودية، وكذلك التوقيت الخاص بالتسجيل والمدة الزمنية المحددة له عبر السطور المقبلة

يتم التسجيل بالدخول بالجامعة للطلبة والطالبات لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الدراسي المقبل 1440-1441، ويستمر التسجيل من يوم الخميس الموافق 10 شوال حتى الساعة 12:00 ظهرًا يوم الخميس 17 شوال 1440 أي أسبوع كامل، وذلك من خلال الرابط المباشر الذي نقوم بعرضه من أجل متابعة شاملة أفضل، والتقديم بشكل إلكتروني بدون إرسال أوراق أو مستندات تخص الطلاب، وهو ما يسهل على الطلبة بشكل عام.

رابط الدخول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

الآن تابع هذا الرابط، وقمنا بتوضيح التوقيت الخاص بالتسجيلات المختلفة للطلاب، ومن الشروط الواجب توافرها هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو غير سعودي من أم سعودية، ويتم التقديم والقبول حسب توافر الشروط وحسب الأعداد المتقدمة بالجامعة، ومن الشروط أيضًا أن يكون الطالب حصل على الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في الخمس سنوات السابقة، وأن يكون قد تقدم لإختبارات القدرات العامة والتحصيلي قياس.

شروط الإلتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

ويشترط ألا يكون قد سجل من قبل بالجامعة، وآخر الشروط هو أن يجتاز إختبار اللياقة البدنية من مستشفى الملك فهد الجامعي، ونتابع معكم توقيت التسجيل في الجامعة الذي يبدأ اليوم الخميس على مدار أسبوع كامل، على أن يتم غلق باب التسجيل في الخميس المقبل.