، "آل الشيخ": العمل الإجرامي الحوثي أكد أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران" ،

- 1/2
- 2/2
دان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العمل الإجرامي الآثم الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، مؤكدًا أنهم بهذا الاستهداف أثبتوا للعالم والبشرية جمعاء أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران".
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، وصف خلالها الاعتداء الإرهابي على مطار أبها، وجَرْح عدد من الأبرياء فيه، بأنه أثبت به الحوثيون أنهم ينفِّذون أجندة سيدتهم إيران عدوة العرب والمسلمين، بل البشرية جمعاء.
وأشار الوزير آل الشيخ إلى أنهم أدوات قذرة لهذا الشيطان الأكبر، الذي - بحول الله وقوته – سيندمون لاتباعه، ولات ساعة مندم.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الدولية والمحلية قد استنكرت هذا الاعتداء الإرهابي الذي يضاف إلى الجرائم المتواصلة من قِبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. كما كشف هذا الحادث للعالم عوار وخبث هذه المليشيات التي تنشر الشر، وتواصل مخالفتها لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية.
"آل الشيخ": العمل الإجرامي الحوثي أكد أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران"عبدالله العنزي الخليج 365 2019-06-13
دان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العمل الإجرامي الآثم الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، مؤكدًا أنهم بهذا الاستهداف أثبتوا للعالم والبشرية جمعاء أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران".
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، وصف خلالها الاعتداء الإرهابي على مطار أبها، وجَرْح عدد من الأبرياء فيه، بأنه أثبت به الحوثيون أنهم ينفِّذون أجندة سيدتهم إيران عدوة العرب والمسلمين، بل البشرية جمعاء.
وأشار الوزير آل الشيخ إلى أنهم أدوات قذرة لهذا الشيطان الأكبر، الذي - بحول الله وقوته – سيندمون لاتباعه، ولات ساعة مندم.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الدولية والمحلية قد استنكرت هذا الاعتداء الإرهابي الذي يضاف إلى الجرائم المتواصلة من قِبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. كما كشف هذا الحادث للعالم عوار وخبث هذه المليشيات التي تنشر الشر، وتواصل مخالفتها لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
02:06 AM
في تغريدة استنكارية حول الحادث الإرهابي الذي طال المدنيين بمطار أبها
دان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، العمل الإجرامي الآثم الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، مؤكدًا أنهم بهذا الاستهداف أثبتوا للعالم والبشرية جمعاء أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران".
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، وصف خلالها الاعتداء الإرهابي على مطار أبها، وجَرْح عدد من الأبرياء فيه، بأنه أثبت به الحوثيون أنهم ينفِّذون أجندة سيدتهم إيران عدوة العرب والمسلمين، بل البشرية جمعاء.
وأشار الوزير آل الشيخ إلى أنهم أدوات قذرة لهذا الشيطان الأكبر، الذي - بحول الله وقوته – سيندمون لاتباعه، ولات ساعة مندم.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الدولية والمحلية قد استنكرت هذا الاعتداء الإرهابي الذي يضاف إلى الجرائم المتواصلة من قِبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. كما كشف هذا الحادث للعالم عوار وخبث هذه المليشيات التي تنشر الشر، وتواصل مخالفتها لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية.
، "آل الشيخ": العمل الإجرامي الحوثي أكد أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل الشيخ": العمل الإجرامي الحوثي أكد أنهم ينفِّذون أجندة الشيطان الأكبر "إيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.