محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الأفلاج والخرج والسليل والدواسر.. وتستمر حتى مساء الخميس أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس. "الأرصاد" تنبِّه الرياض: رياح وأتربة مثارة تؤدي لتدنٍّ في الرؤية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس. Advertisements 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 01:36 AM تشمل الأفلاج والخرج والسليل والدواسر.. وتستمر حتى مساء الخميس تشمل الأفلاج والخرج والسليل والدواسر.. وتستمر حتى مساء الخميس أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس. ، "الأرصاد" تنبِّه الرياض: رياح وأتربة مثارة تؤدي لتدنٍّ في الرؤية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبِّه الرياض: رياح وأتربة مثارة تؤدي لتدنٍّ في الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.