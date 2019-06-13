، فيديو.. طيار سعودي يلغي مهمته لوجود مدنيين.. والحوثي يستهدف الآمنين بمطار أبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشطاء أعادوا المقطع الذي يوضح الفَرْق بين إنسانية الجنود السعوديين وإرهاب الحوثيين

بعد الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف المدنيين يوم أمس الأربعاء بمطار‫ أبها، أعاد نشطاء تويتر مقطع فيديو لـ"طيار سعودي" في اليمن، ألغى مهمة بأمر من التحالف لوجود "مدنيين" في الموقع؛ وهو الأمر الذي يظهر أخلاق الجنود السعوديين وإنسانيتهم، والحرص على عدم تعرُّض المدنيين لأي مكروه.

وتفصيلاً، جاء تداول المقطع الذي بثته قناة العربية أثناء تغطية سابقة لمشاركة قوات التحالف لبيان الفرق بين أخلاق الجنود السعوديين والمشاركين في التحالف العربي، وحرصهم على عدم تعرُّض المدنيين لأي مكروه، وما قامت به على النقيض المليشيات الحوثية من استهداف المدنيين بمطار أبها، وانتهاك القرارات والأعراف الدولية.