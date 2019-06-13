محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن". "الخليج 365" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.

"الحسيني" قائد إشارة الطائف إلى رتبة لواء ركن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13 صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن". "الخليج 365" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.

Advertisements 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 12:55 AM صدر الأمر السامي بترقية قائد إشارة منطقة الطائف العميد ركن زاهر سالم الحسيني الشهري، إلى رتبة "لواء ركن". "الخليج 365" تبارك للواء ركن الحسيني، وتتمنى له المزيد من النجاحات لما فيه خدمة الدين والقيادة والوطن.

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