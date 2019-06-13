- 1/2
- 2/2
دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.
وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًّا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.
المجلس العسكري السوداني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدوليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-13
دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.
وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًّا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:49 AM
أكد وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية
دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.
وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًّا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.
، المجلس العسكري السوداني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.