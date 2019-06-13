، المجلس العسكري السوداني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية

دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًّا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.