أمير عسير: جميع المصابين جراء الاعتداء الإرهابي بخير.. وحركة الملاحة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن محاولات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمنشآت المدنية في المملكة، ومنها الاعتداء الذي وقع فجر اليوم على مطار أبها الدولي، لن تؤثر على أمن واستقرار المملكة عامة والمناطق الجنوبية على وجه الخصوص.

وقال إن المصابين جراء الاعتداء الإرهابي بخير وبعضهم غادر المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، وإن من بقي في المستشفى إصاباتهم من خفيفة إلى متوسطة، مؤكداً متابعة القيادة للمستجدات أولا بأول للاطمئنان على أحوال المواطنين والمقيمين. ولفت إلى أن حركة الملاحة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي، ولا تأثير لهذا الاعتداء الإرهابي ولله الحمد، مؤكداً أن المواطن والمقيم على حد سواء يدركان أن جميع القوات العسكرية كانت وستكون للإرهابيين بالمرصاد وبكل بسالة وشجاعة.