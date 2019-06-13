السفارة الأمريكية بالرياض تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

أدانت السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين. وقالت السفارة في بيان لها: “ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء”.

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