صور.. جانب من أضرار مقذوف ميليشيا الحوثي الذي استهدف مطار أبها

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” صورا لجانب من الأضرار التي خلفها المقذوف الذي أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وكان التحالف قد أعلن أن المقذوف الحوثي أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، حيث تم نقل 8 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار. وبيّن أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها.-

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