فرنسا تعرب عن تضامنها مع السعودية ضد اعتداءات الحوثيين

أدانت فرنسا، اليوم الأربعاء، قيام جماعة الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق قذيفة صاروخية على مطار أبها الدولي، ما أدى الى إصابة 26 مدنيًا بجروح.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان،: «إن فرنسا تعرب عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، عقب هذه الهجمات على أمن أراضيها وشعبها، كما تدين الاعتداء الذي تبناه الحوثيون».

وحثَّت الخارجية الفرنسية على «التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، واحترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في محادثات ستوكهولم، خلال شهر ديسمبر الماضي».

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ولقي الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، اليوم الأربعاء، إدانات عربية ودولية واسعة، إذ أعرب كل من الإمارات والبحرين ومصر، وغيرها عن إدانتهم الهجمات الحوثية، التي تستهدف المدنيين.

كما أكَّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الاعتداءات الجديدة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية، تُظهر أدلة أخرى على دور إيران الخبيث في المنطقة.

وفي وقت سابق، صرحت السفارة الأمريكية بالسعودية، بأن الهجوم الحوثي على مطار أبها استهدف المدنيين الأبرياء، وأكدت إدانتها الهجوم بأشد العبارات.