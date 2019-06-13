الاتحاد الأوروبي: استهداف مطار أبها الدولي يقوض العملية السياسية في اليمن

وصف الاتحاد الأوروبي استهداف مطار أبها الدولي، بالهجمات بالاستفزازية التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وفي بيان صحفي له اليوم الأربعاء، أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي حدث بمقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.

وجدد الاتحاد دعمه الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث وعمله لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وتشجيع المشاورات السياسية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابين الموالين لإيران برد حاسم.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة أوردتها فضائية «الإخبارية»، إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأضاف أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.

وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميليشيات الإرهابية».