بالصور.. «حياكم» يستقبل الزوار والسائحين بالورود بمطار أبها

استقبل فريق «حياكم»، مساء اليوم الأربعاء، القادمين من الزوار والسائحين للمنطقة عبر الرحلات الدولية بجوازات مطار أبها، بالترحاب وتقديم الهدايا والورود؛ بما بعكس الصورة الإيجابية عن عطاء المملكة بشكل عام وعن عسير بشكل خاص.

جاء ذلك إنفاذًا لمبادرة «حسن الوفادة»، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، صيف هذا العام.

وبين مدير جوازات منطقة عسير، العميد سعد الحسين، أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيه أمير المنطقة بتفعيل هذه المبادرة، التي تحمل عبارة «ألف مرحبًا في عسير»، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تُجسد نُبل الأخلاق وحسن الاستقبال، وتُترجم هذا الشعار على أرض الواقع، انطلاقًا من مبادئ الدين الحنيف الذي يحث على إكرام الضيف وإحسان وفادته.

وأضاف العميد الحسين، أنه تم وضع شعار المبادرة على كونترات الجوازات، وكذلك الصالات والمركبات وواجهات مباني الجوازات في كافه الفروع.