أكد المحلل السياسي، ميسر الشمري، أن استهداف مطار أبها جريمة دولية، والحرب مع إيران لم تنته بعد، موضحًا أن المملكة دولة قوية وتسطيع الرد على الاعتداء عليها بقوة.
وأشار الشمري، في تصريحات لـ«عاجل»، إلى أن حادث أبها من تخطيط إيران وبتنفيذ من ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف المحلل السياسي، أن السعودية تُقاتل هذه الجماعة الإرهابية بشرف، حيث تضرب مواقعهم بالطيران بعد تحديدها، لكن الميليشيا بأمر من إيران تستهدف المواطنين وليس المناطق أو الاهداف العسكرية، فهجومهم العشوائي هدفه إحداث أكبر عدد ممكن من الخسائر.
وشدد الشمري، على أن المملكة والتحالف لن يصمتا تجاه هذا الاعتداء، حيث سيتم ضرب أهداف حوثية منتقاه، بطريقة تُرعبهم وتجعلهم لا يجرؤون على استهداف مواقع بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشمري لـ«عاجل»ـ: استهداف مطار أبها من تخطيط إيران وتنفيذ ميليشيا الحوثي الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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