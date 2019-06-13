السعودية اليوم / مهرجان البصر ببريدة ينطلق غداً بمجموعة من الفعاليات



بريدة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

تنطلق غداً فعاليات وبرامج وأنشطة مهرجان البصر 2019م ، بحديقة الأمير فيصل بن مشعل ببريدة، الذي يحوي أكثر من 50 فعالية جديدة تواكب تطلعات الزوار .

ويدعم المهرجان الشباب السعودي عبر أحتضان مشاريعهم في "الفود ترك" والأركان اليومية المختلفة.

وقد خصص المهرجان مساحات للأسر المنتجة لتحضير وتجهيز المؤكلات الشعبية

// انتهى //

00:39ت م

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بريدة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واستنطلق غداً فعاليات وبرامج وأنشطة مهرجان البصر 2019م ، بحديقة الأمير فيصل بن مشعل ببريدة، الذي يحوي أكثر من 50 فعالية جديدة تواكب تطلعات الزوار .ويدعم المهرجان الشباب السعودي عبر أحتضان مشاريعهم في "الفود ترك" والأركان اليومية المختلفة.وقد خصص المهرجان مساحات للأسر المنتجة لتحضير وتجهيز المؤكلات الشعبية السعودية ومساحة لألعاب الصغار ، كما خصص المهرجان معرضاً وطنياً يحتوي على صور فوتوغرافية، وخيمة للسيرك ، وساحة للتراث من جدة التاريخية .// انتهى //00:39ت م0206

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