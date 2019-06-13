السعودية اليوم / منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد يؤكد أهمية التعاون بين دول القارة للقضاء على الظاهرة



القاهرة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أجمع المشاركون في جلسة "دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الافريقية"، ضمن فعاليات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد الذي بدأ اليوم بشرم الشيخ، على ضرورة تفعيل التعاون بين دول القارة وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم للقضاء على الفساد ومحاصرته.

وأكدوا خطورة انتشار الفساد في أفريقيا على اقتصاد القارة، مشيرين إلى أن أفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية لكنها تعاني من تفشي الفساد بشكل يؤثر على اقتصاديات القارة بشكل سلبي.

وأكد وزير الداخلية واللامركزية بدولة الكونجو ريموند مبولو، أن الفساد في الدول الأفريقية يؤدي إلى استهلاك الموارد وحدوث خلل كلي في اقتصاديات القارة، ويضعف من الإدارة العامة ويضر بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد.

ومن جانب آخر، أكد رئيس الهيئة العليا لتجنب ومكافحة الفساد في توجو وايو اسوهانا، أن مكافحة الفساد هو في الأساس أمر مرهون بوجود إرادة سياسية راغبة بشكل حقيقي في القضاء عليه وهو ما يتوافر حاليًا في دول أفريقيا، فيما أكد رئيس مفوضية مكافحة الفساد في سيراليون فرانسيس بان كيفالا، أن زيادة نسبه الفساد تقلل من إجمالي الناتج المحلي في دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى خطورة تبعات الفساد الاقتصادي والاجتماعي.

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