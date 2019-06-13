قرقاش بعد استهداف الحوثي لمطار أبها: مصيرنا واحد وأمننا ومستقبلنا مشترك

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

علّق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، على الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي، صباح الأربعاء.

وقال قرقاش في تصريح له: الاعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في السعودية الشقيقة يؤكد أصالة موقف الإمارات المبدئي بدعم المملكة روحًا وجسدًا.

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وأضاف: ”نعم، مصيرنا واحد وأمننا ومستقبلنا مشترك، واليوم أفخر مجددًا بموقف وطني الإمارات”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ في وقت سابق، بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف مُعادٍّ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف- حتى إعداد وقت ذلك البيان- أدّى لإصابة (26) شخصًا مدنيًّا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.

وأضاف أنه تمّ نقل ثماني حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرّاء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.