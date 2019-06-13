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2019-06-13 السجون تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات لوظيفة جندي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المديرية العامة للسجون، ممثلة بشعبة إجراءات القبول بالمديرية، عن بدء (مرحلة القبول الثانية) للمتقدمات بطلب التعيين على وظيفة (جندي- نسوي)، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة، لاستكمال الإجراءات واستلام طلبات التعيين والفحص الطبي بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض والواقع بحي قرطبة حسب اليوم والتاريخ المحدد لكل متقدمة مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية. ونوهت المديرية العامة للسجون بما يلي: Advertisements 1- الإجراءات تستدعي بقاء المتقدمة لمدة يومين بمنطقة الرياض. 2- اليوم (الأول) مراجعة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي. 3- اليوم (الثاني) إجراء الفحص الطبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض بشارع الستين. لمعرفة نتائج القبول المبدئي: اضغط هنا









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