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صحة حفر الباطن تنفذ حملة تبرع بالدم دعمًا لجنودنا البواسل

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2019-06-13

صحة حفر الباطن تنفذ حملة تبرع بالدم دعمًا لجنودنا البواسل

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

نفذت صحة حفر الباطن، أمس الأربعاء، حملة للتبرع بالدم بجمرك الرقعي؛ دعمًا لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وذلك في مقر إدارة ‫الجمرك، حيث شارك في المبادرة عدد من الموظفين بالمنفذ.

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وتأتي هذه الحملة استشعارًا من صحة حفر الباطن في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وعرفانًا وتقديرًا لما يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي من تضحيات كبيرة في سبيل حماية وأمن هذا الوطن، كما أنها تهدف إلى ترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء وتعزز تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين ومدنيين.

وفي ذات السياق تدشن صحة حفر الباطن يوم الاثنين القادم حملة للتبرع بالدم تنطلق من مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات الملك خالد والولادة والأطفال ومستشفى حفر الباطن المركزي، إضافة لمركز صحي شرق المحمدية، والتي ستستمر لمدة خمسة أيام، تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يقام هذا العام تحت شعار “تزويد الجميع بدم مأمون”.

 





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