رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام في هذا المقال كافة تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث تعمل الحكومة السعودية على تقدم كل الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة والتي لا تستطيع تلبية إحتياجتها الاساسية ، وتقدم الحكومة السعودية دعم مالي للأسر السعودي المتضررة من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة ،والمتضررة من تطبيق قرار الضريبة المضافة وغلاء المعيشة .
تعرف على موعد صرف مساعدة المقطوعة
يزداد البحث في هذه الأونة عن عن اخبار الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام ومعرفة موعد صرف مساعدة المقطوعة للشهر الهجري الجديد ، وذلك بسبب توقف عملية الصرف منذ شهر رجب الماضي ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي بشكل عام .
تعرف على الفئات المستحقة لمعاش الضمان الإجتماعي
حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية العديد من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الإجتماعي ، ومن ضمن تلك الفئات هي / من تخطي سن الستين سواء ذكر أو أنثي – المطلقة مع أبنائها – الأرملة وأولادها – الأسرة المهجورة – الأسرة المعلقة – أسرة الغائب – أو المفقود – أسرة المدمن. المرأة بلا عائل : مطلقة – الأرملة – والمهجورة – زوجة الغائب – زوجة المفقود – زوجة المدمن. الأيتام : يتيم الأب – يتيمة الأب – يتيم مجهول الأب/ الأبوين – يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.
شروط الضمان الإجتماعي
- لا تصرف المساعدات المقطوعة بصورة سنوية، وإنما تكون جوزية.
- يتم صرف المساعدات بحسب الدخل الخاص برب الأسرة.
- لا يتم صرفها بشكل متتالي أو شهري، ولا توجد أي تواريخ معينة لتقديمها.
- يتم صرف مساعدات الضمان المقطوعة، فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال.
- يجب أن يتم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليا للمساعدات.
رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة
- الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الإتصال على الرقم الخاص 8001222777 ، ثم إدخال رقم الهوية ، ثم إختيار الخدمة .
- يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة إيضاً من خلال رابط الضمان الإجتماعي من هـــــنــــا