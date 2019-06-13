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تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس، برقية من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عبّر فيها عن إدانته الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى لإصابة عددٍ من المسافرين من عدة جنسيات.
وعبّر "الغانم" عن تضامن بلاده التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال "الإرهابية الشنيعة"، مؤكدًا التأييد الكامل لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
"مجلس الأمة الكويتي" يعلن إدانته للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-13
تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس، برقية من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عبّر فيها عن إدانته الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى لإصابة عددٍ من المسافرين من عدة جنسيات.
وعبّر "الغانم" عن تضامن بلاده التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال "الإرهابية الشنيعة"، مؤكدًا التأييد الكامل لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:26 AM
"الغانم" أكد التأييد الكامل للإجراءات التي تقوم بها المملكة حفاظًا على أمنها
تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس، برقية من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عبّر فيها عن إدانته الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى لإصابة عددٍ من المسافرين من عدة جنسيات.
وعبّر "الغانم" عن تضامن بلاده التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال "الإرهابية الشنيعة"، مؤكدًا التأييد الكامل لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
، "مجلس الأمة الكويتي" يعلن إدانته للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها ،
المصدر : الخليج 365
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