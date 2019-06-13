، أهالي "شط بيشة" يتفاجؤون بإغلاق مركزهم الصحي.. و"الصحة": تم الدمج لانطباق معاييره ،

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تفاجأ أهالي قرية الشط التابعة لمحافظة بيشة بإغلاق مركزهم الصحي وتحويلهم لمركز صحي آخر يبعدهم عن قريتهم مسافة بعيدة، مما جعل بعضهم يتكبد العناء للذهاب للمركز الآخر بحثًا عن العلاج.
وأبدى أهالي القرية تذمرهم واستياءهم من إغلاق مركزهم الصحي الذي يخدم قريتهم، تاركًا قرابة أربعة آلاف نسمة من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن يتكبدون عناء البحث عن العلاج بالمركز الآخر الذي يبعد مسافة تتجاوز 6 كم تقريبًا، مبينين أن إلغاء المركز الصحي تسبب في معاناة للقرية بأكملها.
وناشد أهل قرية الشط فتح المركز وإنهاء معاناة المرضى من كبار السن والنساء والأطفال، وأسر شهداء الواجب من تكبد عناء الطريق، في الوقت الذي كان ينتظرون فيه تجديد وتطوير المركز تفاجؤوا بإغلاقه.
من جهة أخرى، ذكر لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي آل بخيتان أن المركز تم دمجه مع مركز صحي الحيفة والمسافة بين المركزين لا تتجاوز 6 كم وتم الدمج نتيجة انطباق معايير الدمج المقرة من الوزارة والمتماشية مع خطة التحول الوطني 2020م وأهداف رؤية المملكة 2030م.
أهالي "شط بيشة" يتفاجؤون بإغلاق مركزهم الصحي.. و"الصحة": تم الدمج لانطباق معاييرهسعود الدعجاني الخليج 365 2019-06-13
تفاجأ أهالي قرية الشط التابعة لمحافظة بيشة بإغلاق مركزهم الصحي وتحويلهم لمركز صحي آخر يبعدهم عن قريتهم مسافة بعيدة، مما جعل بعضهم يتكبد العناء للذهاب للمركز الآخر بحثًا عن العلاج.
وأبدى أهالي القرية تذمرهم واستياءهم من إغلاق مركزهم الصحي الذي يخدم قريتهم، تاركًا قرابة أربعة آلاف نسمة من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن يتكبدون عناء البحث عن العلاج بالمركز الآخر الذي يبعد مسافة تتجاوز 6 كم تقريبًا، مبينين أن إلغاء المركز الصحي تسبب في معاناة للقرية بأكملها.
وناشد أهل قرية الشط فتح المركز وإنهاء معاناة المرضى من كبار السن والنساء والأطفال، وأسر شهداء الواجب من تكبد عناء الطريق، في الوقت الذي كان ينتظرون فيه تجديد وتطوير المركز تفاجؤوا بإغلاقه.
من جهة أخرى، ذكر لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي آل بخيتان أن المركز تم دمجه مع مركز صحي الحيفة والمسافة بين المركزين لا تتجاوز 6 كم وتم الدمج نتيجة انطباق معايير الدمج المقرة من الوزارة والمتماشية مع خطة التحول الوطني 2020م وأهداف رؤية المملكة 2030م.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:07 AM
قالوا إن إلغاءه تسبب في معاناة للقرية بأكملها
تفاجأ أهالي قرية الشط التابعة لمحافظة بيشة بإغلاق مركزهم الصحي وتحويلهم لمركز صحي آخر يبعدهم عن قريتهم مسافة بعيدة، مما جعل بعضهم يتكبد العناء للذهاب للمركز الآخر بحثًا عن العلاج.
وأبدى أهالي القرية تذمرهم واستياءهم من إغلاق مركزهم الصحي الذي يخدم قريتهم، تاركًا قرابة أربعة آلاف نسمة من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن يتكبدون عناء البحث عن العلاج بالمركز الآخر الذي يبعد مسافة تتجاوز 6 كم تقريبًا، مبينين أن إلغاء المركز الصحي تسبب في معاناة للقرية بأكملها.
وناشد أهل قرية الشط فتح المركز وإنهاء معاناة المرضى من كبار السن والنساء والأطفال، وأسر شهداء الواجب من تكبد عناء الطريق، في الوقت الذي كان ينتظرون فيه تجديد وتطوير المركز تفاجؤوا بإغلاقه.
من جهة أخرى، ذكر لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي آل بخيتان أن المركز تم دمجه مع مركز صحي الحيفة والمسافة بين المركزين لا تتجاوز 6 كم وتم الدمج نتيجة انطباق معايير الدمج المقرة من الوزارة والمتماشية مع خطة التحول الوطني 2020م وأهداف رؤية المملكة 2030م.
، أهالي "شط بيشة" يتفاجؤون بإغلاق مركزهم الصحي.. و"الصحة": تم الدمج لانطباق معاييره ،
المصدر : الخليج 365
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