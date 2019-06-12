السعودية | السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:42 صباحًا, 13 يونيو 2019 م المناطق - واس أدان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي, وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًا وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة, مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.

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