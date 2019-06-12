السعودية | تونس تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تونس تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:58 مساءً, 12 يونيو 2019 م
المناطق - واس
عبرت تونس عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي اليوم ، بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.
وأوضح البيان لوزارة الخارجية التونسية أن ” تونس تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإنها تشدّد على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عددًا من المنشآت الحيوية السعودية، ما يُعدّ خرقاً واضحاً للأعراف والقوانين الدولية، ومساساً بأمن المملكة واستقرارها”.
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