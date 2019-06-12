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هل يمكن السفر بالهوية الوطنية الجديدة لو كانت القديمة سارية؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن للمواطن السفر بالهوية الوطنية القديمة عندما يتم تجديدها وإن كانت القديمة سارية.
جاء ذلك في تفاعل من الجوازات، على سؤال مواطن قال فيه: “جددت البطاقة ولم أستلم الجديدة هل بإمكاني استخدام البطاقة القديمة لدول الخليج مع العلم أنها سارية لم تنتهِ”.
وقالت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردًّا على سؤال متابعات الخليج 365: “لا يمكنك ذلك تتم المغادرة بالهوية الوطنية الجديدة”.
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