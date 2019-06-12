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2019-06-12 الاتحاد الأوروبي: الهجوم على مطار أبها الدولي عمل استفزازي متابعات الخليج 365 - واس أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, وأدى إلى إصابة 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.

ووصف الاتحاد الأوربي في بيان صادر عنه هذه الهجمات بالاستفزازية التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وجدد الاتحاد دعمه الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث وعمله لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وتشجيع المشاورات السياسية.









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