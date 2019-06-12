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2019-06-12 باكستان: ندعم المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها وسيادة أراضيها متابعات الخليج 365 - واس أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف معادٍ أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صباح اليوم وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكاملين مع المملكة ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها وسيادة أراضيها.









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