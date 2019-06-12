وزير الإعلام اليمني: استهداف مطار أبها تصعيد خطير

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - واس

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة استهداف ‎مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم يمنيين.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “إن الهجوم على مطار أبها الدولي يمثل تصعيدًا خطيرًا ويشير إلى مستوى الدعم الإيراني للمليشيا الانقلابية واتخاذها كأداة لتنفيذ اجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها”.

‏وأضاف أن “الاستهداف الإرهابي لمطار أبها بمقذوف حوثي يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد المليشيا الحوثية الإرهابية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، وانتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحدٍ سافر لدعوات وجهود التهدئة دون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع”.

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي وإدراك خطورة مساعي نظام إيران وأدواته المتمثلة في المليشيا الحوثية الانقلابية التابعة لإيران.