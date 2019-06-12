الان تتابع الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 11:56 م, 12 يونيو 2019 م التعليقات: 0 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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