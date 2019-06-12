الان تتابع مشرف موسم جدة يوضح حقيقة وجود مخالفات تخل بالذوق العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أوضح المشرف على فعاليات موسم جدة، رائد أبو زنادة، حقيقة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات تخل بالذوق العام في بعض الفعاليات.
قال أبو زنادة إن ما نشر بشأن وجود مخالفات للآداب والذوق العام في بعض فعاليات المهرجان لا تعدو كونها مزاعم غير صحيحة.
وأضاف أن فعاليات موسم جدة متسقة مع الأنظمة ورغبات المواطنين، داعيا إلى عدم تصديق الفيديوهات التي جرى تداولها لفعاليتي “وايت كلوب” و”نيكي بيتش” التي قد يخون التعبير بعض من يقومون بنشرها.
وأوضح أن القنوات الرسمية لموسم جدة تتضمن كل المعلومات المتعلقة بفعاليات الموسم بصورة دقيقة، مشيرا إلى أن الفعاليات تهدف لكسب رضا المواطنين وإعلاء شأن السياحة الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشرف موسم جدة يوضح حقيقة وجود مخالفات تخل بالذوق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.