مشرف موسم جدة يوضح حقيقة وجود مخالفات تخل بالذوق العام

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوضح المشرف على فعاليات موسم جدة، رائد أبو زنادة، حقيقة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات تخل بالذوق العام في بعض الفعاليات.

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قال أبو زنادة إن ما نشر بشأن وجود مخالفات للآداب والذوق العام في بعض فعاليات المهرجان لا تعدو كونها مزاعم غير صحيحة.

وأضاف أن فعاليات موسم جدة متسقة مع الأنظمة ورغبات المواطنين، داعيا إلى عدم تصديق الفيديوهات التي جرى تداولها لفعاليتي “وايت كلوب” و”نيكي بيتش” التي قد يخون التعبير بعض من يقومون بنشرها.

وأوضح أن القنوات الرسمية لموسم جدة تتضمن كل المعلومات المتعلقة بفعاليات الموسم بصورة دقيقة، مشيرا إلى أن الفعاليات تهدف لكسب رضا المواطنين وإعلاء شأن السياحة الداخلية.