شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر والسفير الأمريكي باليمن يستعرضان جهود المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أمس (الأربعاء) في الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزيل.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، إضافةً إلى استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن.