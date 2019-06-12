شكرا لقرائتكم خبر عن الجديع: الاعتداء الإرهابي على مطار أبها يُضاف لسجل إيران الإجرامي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) @sayaf9854أدان رئيس نادي النخيل ببيشة عبدالعزيز الجديع، الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بإطلاقها مقذوف حربي على مطار أبها الدولي، مؤكداً على أن هذا العمل الإرهابي يُضاف للسجل الإجرامي للمليشيات الإرهابية الإيرانية.
وأشار آل جديع إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف منشأة مدنية ومدنيين بينهم نساء وأطفال، يكشف همجية هذه الفئة الضالة المُستأجر.
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