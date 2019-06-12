شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: حجز عدد من المركبات المُخالفة لأنظمة المرور والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) @sayaf9854
احتجز مرور بيشة عدداً من المركبات التي تسير بدون لوحات، أو بلوحات غير واضحة في حروفها وأرقامها، أو مشوهة، وذلك خلال حملة مرورية في عدد من شوارع المحافظة.
وجاءت الحملة المرورية الشاملة في عدد من شوارع محافظة بيشة بمتابعة من مدير شعبة مرور بيشة الرائد عبدالسلام القحطاني، وأسفرت عن ضبط العديد من المركبات المخالفة لنظام المرور، وتم تطبيق الأنظمة بحقها.
وتهدف الحملة المرورية إلى رفع مستوى الضبط المروري، وتصحيح العديد من التجاوزات الخاطئة، وتعزيز الثقافة المرورية، والتعامل مع المركبة والطريق لتحقيق الاستخدام الأمثل من أجل مجتمع مروري آمن.
وركزت الحملة على عدم وجود لوحة، أو طمسها، أو عدم وضوح اللوحة على السيارات المشوهة نظراً لأهمية وجود لوحات بالمركبة أثناء سيرها، لما يترتب على عدمه من مخاطر أمنية ومرورية.
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