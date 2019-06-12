شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم تبوك» يواصل ضم المدارس وفق الضوابط الإدارية والفنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات تنفيذ القرار الوزاري بضم المدارس قليلة العدد، وحددت آليتها لذلك من ضوابط إدارية وأخرى فنية.

ورأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، اليوم (الأربعاء)، اجتماع لجنة تنفيذ قرار ضم المدارس قليلة العدد بحضور مساعديه وأعضاء اللجنة من الإدارات المعنية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.

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وأكد المدير العام أن القرار الوزاري بضم المدارس قليلة العدد يأتي تأكيداً على حرص الوزارة وسعيها لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.

وأوضح العُمري أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وضعت آلية لتنفيذ قرار ضم المدارس قليلة العدد، حيث شكلت لجنة من الإدارات ذات العلاقة لتُحدد كل إدارة مهامها وفق فترة زمنية محددة، كما شملت الآلية عملية توزيع شاغلي الوظائف التعليمية حسب الاحتياج، وكذلك الموظفين الإداريين ووسائل النقل، والعُهد والأثاث، وما يتعلق بالاختبارات من نتائج وسجلات، وكذلك آلية تسليم المباني المُخلاه المستأجرة .

وأشار إلى إجراءات فنية ستعمل الإدارة على تنفيذها، منها استقبال الطلاب والطالبات، والتهيئة النفسية لهم في مدارسهم الجديدة مع بدء العام الدراسي الجديد.