شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توقع عقود تشغيل وصيانة طرق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم (الأربعاء) في الرياض، عقود مشاريع التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لوزارة النقل بجميع طرق المملكة للفترة ما بين 2019 - 2022، وذلك بحضور نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من المسؤولين.

وأوضح العامودي أن سعي الوزارة لما رسمته رؤية المملكة 2030 سيكون مستمراً، في ظل الدعم السخي الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن توقيع هذه العقود يأتي استجابة لاحتياجات كل منطقة بالمملكة، وهو امتداد لما تم إنجازه بداية العام الحالي بتوقيع ترسية 88 مشروعاً لتنفيذ طرق عدد من المناطق.

وقال: «اليوم يتم استكمال العمل مع الشركاء لتحقيق ما وصلت إليه الوزارة من تخطيط مع شركات المقاولات الوطنية التي حازت على 110 عقود بتكلفة ما يقارب 4 مليارات ريال و300 مليون ريال تصرف على مدى ثلاث سنوات لرفع مستوى السلامة والصيانة على طرق المملكة».

وأكد الدكتور العامودي التزام الوزارة بتذليل جميع الصعوبات والعقبات، مبيناً أنها طورت من أدواتها ورفعت معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود لتشمل جوانب عدة، منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة وتقليل نسب الحوادث، مختتماً حديثه بالشكر للقيادة الرشيدة وفريق العمل بوزارة النقل وشركائها.