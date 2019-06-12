شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يتيح 7 مخططات سكنية جديدة للمستفيدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة من خلال بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية التي أعلنت عنها البوابة مؤخراً، لتتيح للمستفيدين اختيار المخطط السكني المناسب له، إذ توفر هذه المخططات أكثر من 3801 قطعة أرض مجانية، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول عليها إلى زيارة الموقع الإلكتروني واستكمال الإجراءات تمهيداً لتوقيع العقد النهائي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرنامج الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تسهم في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وأوضح البرنامج في بيان صحفيّ اليوم، أنه تم تفعيل خيار الحجز الإلكتروني لـ7 مخططات جديدة، تتوزع بين عدد من مناطق المملكة بينها مخططان في منطقة الرياض أولها مخطط «الفرشة» في محافظة حوطة بني تميم الذي يوفر نحو (960) أرضًا سكنية مجانية، والآخر «مخطط الشرفاء» بوادي الدواسر بعدد أراض يصل إلى (1276) أرضًا، فيما حظيت مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بـ«مخطط عتود» الذي يوفر (526) أرضًا، إضافة إلى مخطط «إسكان البكيرية» بـ(40) قطعة أرض في محافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ومخطط «إسكان أملج» بـ(359) قطعة أرض بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، ومخطط «إسكان عرعر» الذي يضم (361) قطعة أرض، إضافةً إلى مخططٍ بعدد (279) أرضًا في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

وأشار البرنامج إلى أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية

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أو الدخول المباشر على الرابطhttps://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مضيفاً أنه سيواصل تقديم التسهيلات كافة لمستفيديه من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم، إذ وفّرت البوابة حتى الآن 86 مخططاً تحوي أكثر من 80 ألف قطعة أرض، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني، والوصول إلى 70% بحلول

عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.