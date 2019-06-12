السعودية | سويسرا تدين الهجوم على مطار أبها الدولي

شكرا لقرائتكم سويسرا تدين الهجوم على مطار أبها الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدانت سفارة سويسرا في الرياض الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي الأربعاء من قبل الميليشيات الحوثية والذي أدى لإصابة 26 مدنياً.

وفي تغريدة على حسابها في "تويتر" قالت السفارة السويسرية في الرياض: "تعرب سويسرا عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية والتي من ضمنها تم مؤخراً استهداف مطار أبها الدولي الواقع في جنوب غرب المملكة حيث أصيب مسافرون مدنيون. سويسرا تدين هذه الهجمات وتحث على وقفها على الفور وتدعو لمنع أي تصعيد".

من جهتها، أدانت فرنسا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي. وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها عن تضامنها مع السعودية ضد كل ما يمس أمن أراضيها وشعبها، مطالبةً بوقف هذه الهجمات.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أن "الاعتداء على مطار أبها عمل استفزازي يهدد الأمن الإقليمي.. ويهدد جهود الأمم المتحدة باليمن".

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بدورها، دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران صباح الأربعاء والذي أسفر عن إصابة 26 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكاملين مع المملكة، ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها وسيادة أراضيها.

في سياق متصل، عبّرت تونس عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي. وأوضح البيان لوزارة الخارجية التونسية أن "تونس تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة" و"تشدد على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عدداً من المنشآت الحيوية السعودية، ما يُعدّ خرقاً واضحاً للأعراف والقوانين الدولية، ومساساً بأمن المملكة واستقرارها".

بدوره، أدان المجلس العسكري الانتقالي السوداني الهجوم الإرهابي على مطار أبها وأكد وقوفه إلى جانب السعودية.