محمد بن مسعود - الدمام - أكدت تضامنها ووقوفها بجانب السعودية استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤكد تضامنها ووقوفها بجانب السعودية. أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-12 استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤكد تضامنها ووقوفها بجانب السعودية. Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 11:57 PM أكدت تضامنها ووقوفها بجانب السعودية أكدت تضامنها ووقوفها بجانب السعودية استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤكد تضامنها ووقوفها بجانب السعودية. ، أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي ،

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