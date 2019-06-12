محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن حلفاءها على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران لنشاطاتها طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة".

وأضافت: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".

الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-12 طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة".

وأضافت: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".

Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 11:51 PM قالت إن حلفاءها على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران لنشاطاتها قالت إن حلفاءها على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران لنشاطاتها طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة".

وأضافت: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".

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