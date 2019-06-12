محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه يقوض العملية السياسية في اليمن أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ, واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

الأمم المتحدة: الهجوم الإرهابي على مطار أبها تهديد خطير للأمن الإقليمي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-12 أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ, واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 11:50 PM قالت إنه يقوض العملية السياسية في اليمن قالت إنه يقوض العملية السياسية في اليمن أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ, واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

، الأمم المتحدة: الهجوم الإرهابي على مطار أبها تهديد خطير للأمن الإقليمي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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